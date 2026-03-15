Algunos socios del FC Barcelona se decantan por la experiencia del candidato Joan Laporta

Barcelona, 15 de marzo de 2026. Los socios del FCB expresan sus preferencias en las elecciones del próximo presidente del club. Algunos de los que se decantan por el candidato Joan Laporta, aluden a que "ha devuelto la alegría al club" en su último mandato. A diferencia de los últimos comicios de 2021, cuando el voto por correo que se permitió para aliviar las colas presenciales al estar todavía en pandemia de COVID-19, esta vez sí hubo mucha afluencia de socios y socias a las sedes electorales fijas, sobre todo la de Barcelona, situada en una enorme carpa al lado del Palau Blaugrana y dentro de las instalaciones de un Spotify Camp Nou que, en obras, hizo de tapón en algunos puntos. Porque hacia las 13.00 horas, antes de la segunda actualización de los datos de votación, muchísima gente se aglomeraba en la carpa de votaciones. Tanto socios y socias para poder votar como gente conocida y VIP, desde expresidentes de la Generalitat como Jordi Pujol o Artur Mas, a expresidente blaugranas como Joan Gaspart --el más madrugador fue Josep Maria Bartomeu, que evitó las colas y aglomeraciones antes de las 10 de la mañana-- y leyendas, dentro o fuera del club, como Juan Carlos Navarro, Sergio Busquets o Xavi Hernández.