Álvaro Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: "Ojalá sea un hasta luego"

Madrid, 22 de mayo de 2026. Álvaro Arbeloa cierra su etapa en el Real Madrid. El técnico ha confirmado este viernes que no seguirá en el club blanco después de ocho años vinculado a la entidad. Así lo ha confirmado en su penúltima rueda de prensa como técnico del Real Madrid, descartando los rumores de si acompañaría a Mourinho en el banquillo si finalmente regresaba al club. Sin duda, una experiencia tras la que se ve "preparado para nuevos retos", después de hacer frente a cuatro meses muy intensos en el vestuario blanco.