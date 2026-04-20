Álvaro Arbeloa: "No creo que haga falta ninguna revolución para volver a ganar títulos"

Madrid, 20 de abril de 2026. El entrenador del Real Madrid CF, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que no cree que sea necesaria una "revolución" en la plantilla de cara a la siguiente temporada para volver a pelear por títulos y ha apelado, por otro lado, a la exigencia del club blanco para afrontar el tramo final de la temporada, con siete partidos por delante que considera decisivos para intentar ganar LaLiga EA Sports, pese a los 9 puntos que tienen ahora mismo perdidos respecto al líder FC Barcelona. (Fuente: Real Madrid)