El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" está preocupado por la falta de gol del equipo en los últimos dos encuentros, recordando que hicieron "cinco en Anfield" la semana pasada, y ha advertido de que no tienen "margen de error" y que por ello no deberán fallar este domingo ante el Real Betis, además de indicar que no necesita informes arbitrales. (Fuente: Real MadridTv)

Más información Real Madrid