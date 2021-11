El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que la afición blanca debe "tener fe" en el delantero galés Gareth Bale, que un futbolista que no se enfada si no juega "no es un jugador" y anunció que el centrocampista belga Eden Hazard "va a tener minutos" en el encuentro de este sábado (21:00) de LaLiga Santander contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. (Fuente: Real Madrid)