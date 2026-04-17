Carlos Alcaraz se da de baja también del Mutua Madrid Open

Madrid, 17 de abril de 2026. El tenista español Carlos Alcaraz confirmó este viernes que no podrá estar tampoco en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, debido a la lesión en la muñeca que ya le obligó a retirarse el pasado miércoles del Barcelona Open Banc Sabadell-73 Trofeo Conde de Godó. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", escribió Alcaraz en su perfil oficial de 'X'. (Fuente: Barcelona Open Banc Sabadell/X/ Europa Press)