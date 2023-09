Deco anuncia la inminente renovación de Xavi: "Se la ha ganado como técnico"

El nuevo director deportivo del FC Barcelona, Deco, aseguró en su presentación que el entrenador del primer equipo, Xavi Hernández, se ha ganado su renovación por sus decisiones y trabajo y no por su nombre y anunció que en breve podrían ponerse de acuerdo, igual que adelantó las renovaciones de dos jóvenes valores de gran presente en el equipo; Lamine Yamal y Alejandro Balde."Xavi sabe de entrenar y yo de gestión, pero hablando de fútbol llegaremos a un punto común. Xavi se ha ganado la renovación, y se la ganó como entrenador y no por ser Xavi Hernández. Creo que debe renovar porque se lo ha ganado, no se le ha regalado nada", aseguró Deco en la presentación del nuevo organigrama deportivo del club.En este sentido, Deco aseguró que el FC Barcelona debe renovar al técnico de Terrassa, que fue compañero de Deco en su etapa como jugador en Can Barça y que estaba presente en el acto, y adelantó que la renovación "se hará" porque estarán "siempre de acuerdo" en estas cosas.