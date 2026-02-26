El Supremo rechaza el incidente de nulidad de García Ortiz contra su condena por revelación de secretos

1063872.1.260.149.20260226135709 Archivo - El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, contra la sentencia que le condenó por el delito de revelación de secretos, según ha comunicado este jueves el alto tribunal.

