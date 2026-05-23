Publicado 23/05/2026 19:31:11 +02:00CET

Enrique Riquelme presenta su candidatura a las elecciones del Real Madrid

Madrid, 23 de mayo de 2026. El consejero delegado de Cox Energy, Enrique Riquelme, ha pedido "a los socios" del Real Madrid "que no tengan miedo" de cara a las elecciones a la presidencia, cuando "la Junta Electoral" los valide "oficialmente" a él y sus colaboradores tras haber presentado "una candidatura a favor" del club merengue y no "en contra de nadie", pero sin mención explícita al actual presidente, Florentino Pérez. Este mismo sábado, la Junta Electoral del Real Madrid ha validado la candidatura de Florentino a la presidencia de la entidad al determinar que cumple todos los requisitos exigidos por las normas electorales, y sin necesidad de preaval bancario.