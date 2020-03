El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz ha fallecido este sábado a los 76 años de edad, según ha informado su hijo mayor, después de no haber podido superar el coronavirus por el que fue ingresado. Su hijo Lorenzo Sanz Jr. le ha despedido con estas palabras. "Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida".