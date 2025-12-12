Ouigo inaugura este domingo su nuevo trayecto entre Barcelona y Sevilla sin transbordos

Archivo - El nuevo tren de alta velocidad Ouigo a su llegada a la estación María Zambrano - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ouigo inaugurará este domingo, 14 de diciembre, su nuevo trayecto transversal entre Barcelona y Sevilla, sin transbordos y con parada en Zaragoza, Madrid y Córdoba, con un tiempo de viaje de 6 horas y 16 minutos.

Será un tren por día con salida de la Ciudad Condal a las 7.35 horas y llegando a Sevilla a las 13.51 horas, mientras que el tren en sentido inverso partirá a las 17.02 y llegará a Barcelona a las 23.03 horas, según ha informado la compañía.

Ouigo asegura que esta ruta transversal ha generado "mucha expectación", si bien se trata de una línea que ya presta tanto Renfe como Iryo, aunque el operador francés prevé llevar a esa conexión su política de bajos precios.

Por ejemplo, para viajar el 12 de enero, tras el periodo navideño, la tarifa más baja de los AVE de Renfe es de 77,2 euros; la de Iryo, de 78,27 euros; y la de Ouigo, de 65 euros, aunque son distintos horarios y prestaciones.

Para su primera semana de servicio, Ouigo estima que transportará a más de 6.000 personas entre los cinco destinos de la ruta, con arreglo a las ventas actuales.

Con esta nueva conexión, Ouigo suma ya seis frecuencias diarias entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid, ampliando su oferta entre la capital hispalense y Madrid en dos frecuencias diarias respecto a enero de 2025.