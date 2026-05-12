Florentino Pérez no dimite, anuncia elecciones y enviará un dossier a UEFA por el caso Negreira

Madrid, 12 de mayo de 2026. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para convocar elecciones a las que se va a presentar para seguir liderando al 15 veces campeón de Europa, descartando que haya pensado en dimitir, y denunció "una orquestación de los malos periodistas" contra el club blanco. Pérez se mostró muy contundente con un "hecho que es terrible" y "el mayor escándalo de la historia" como calificó el 'caso Negreira', y van a presentar "un dossier importante" a la UEFA para que "meta mano porque no puede consentir que el fútbol más importante esté bajo sospecha".