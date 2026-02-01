Hexagon Cup se consolida como circuito oficial de la Federación Internacional de Pádel

Hexagon Cup, el torneo de pádel por equipos creado en 2024, ha cerrado este domingo una nueva edición con avances significativos. En declaraciones a Europa Press Televisión, el Managing Director y cofundador de Hexagon Cup, Sergio Lewin, ha asegurado que este año "hemos cerrado con la Federación Internacional de Pádel el ser el circuito de equipos profesional oficial de la Federación y esto supone validar el proyecto a nivel federativo y hacernos con el sistema del pádel internacional para equipos".