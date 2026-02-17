Dimite el portavoz del PP de Educación en la Asamblea tras el cese de Viciana y adelanta más renuncias en la Comunidad

Archivo - El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Pablo Posse Praderas interviene durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Educación en la Asamblea, Pablo Posse, ha anunciado este martes que entrega su acta de diputado y ha adelantado que habrá más renuncias dentro del Gobierno madrileño, tras el cese ayer del que fuera consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

En la comisión del ramo, el diputado ha informado de que le han escrito los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial informándole de que "en los próximos días cesarán de sus cargos". Además, ha trasladado un mensaje conjunto de agradecimiento que ha leído en la Cámara regional.

Posse ha anunciado que renunciará a su acta de diputado y ha agradecido a Viciana y a todo su equipo su agradecimiento en unos años en los que se han puesto en marcha "medidas muy importantes" y en especial a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "por la oportunidad y la confianza en estos años".

Lo ha señalado el mismo día en que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado el cese del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades y el nombramiento de la que era viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

El decreto, que firma la presidenta, recoge un "agradecimiento de los servicios prestados" dirigido a Viciana, quien desde junio de 2023 había estado al frente de la Consejería con el encargo de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente había quedado bloqueada por el rechazo de los rectores de las seis universidades públicas y los estudiantes.