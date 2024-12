Isidre Esteve: "Lograr correr mi Dakar número 20 me genera confianza"

El piloto catalán Isidre Esteve, del Repsol Toyota Rally Team, no esconde que arrancar el próximo 3 de enero su vigésima participación en el Rally Dakar le genera "confianza" y le da "tranquilidad", sin miedo a perder la motivación, que sigue moviéndose por "las ganas de mejorar" y no solo de participar, en una carrera que antes era "épica" y ahora "más competitiva". "Correr mi Dakar número 20 me genera confianza. En motos, tuvimos el privilegio de contar con un equipo como KTM en su momento, unos años con Repsol, con opciones de ganar la carrera, incluso lideramos y como equipo conseguimos ganar. Y en coches, estoy intentando recorrer el mismo camino, todavía no hemos llegado al final, tenemos un margen de mejora, estamos en el camino correcto. Además, llega un momento de madurez a nivel personal", expresó el ilerdense en una entrevista a Europa Press.

