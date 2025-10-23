Javier Tebas: "Hay mucha gente que me tiene ganas"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no considera como una derrota el hecho de que se haya cancelado el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports que se iba disputar en Miami y admitió que "hay mucha gente" que le tiene "ganas" y por eso lo tacha de fracaso, aunque recordó que este proyecto no estaba "ni entre los 10 objetivos principales" de su organismo, mientras que advirtió que consultarán la legalidad de la protesta realizada por los jugadores la pasada jornada liguera de interrumpir los primeros 15 segundos de juego.