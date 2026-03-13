Joan Laporta cierra campaña cargando contra Víctor Font

Barcelona, 13 de marzo de 2026. El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha cerrado este viernes su campaña electoral en la Casa Milà (La Pedrera), obra de Antoni Gaudí en el Passeig de Gràcia de Barcelona, con un discurso centrado en pedir la continuidad de su proyecto pero, sobre todo, cargando duramente contra su rival en las elecciones, Víctor Font, al que acusó de haber protagonizado una campaña "muy sucia" y de estar "desacreditado" para presidir el club. (Fuente: Defensem el Barça)