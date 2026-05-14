La Junta Electoral formaliza la convocatoria de elecciones en el Real Madrid

La Junta Electoral del Real Madrid ha oficializado el calendario para las próximas elecciones a la presidencia. El proceso arranca hoy, 14 de mayo, y los interesados tendrán hasta el próximo 23 de mayo para formalizar sus candidaturas.El Real Madrid mantiene sus exigentes filtros para garantizar que quien tome las riendas conozca bien la institución con tres requisitos fundamentales: 20 años de antigüedad como socio, nacionalidad española y el aval bancario del 15% del presupuesto.(Fuente: europa press/real madrid)