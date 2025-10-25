Marcus Sorg: "Será motivador para Lamine ver las críticas. Esperamos verle a su mejor nivel"

Marcus Sorg, segundo entrenador del FC Barcelona y el encargado de dirigir el banquillo mañana en el Clásico, ha asegurado en rueda de prensa que, para Lamine, "será motivador ver las críticas. Es un jugador 'top' y esperamos verle a su mejor nivel".Sorg ha lamentado la lesión de Raphinha y ha puesto en duda la titularidad de Ferran: "Cualquier equipo querría tener a Raphinha, pero la situación es la que es. Está lesionado. Veremos si Ferran juega de inicio, lo decidiremos mañana".Sobre Koundé, ha mantenido que jugará en función de cómo se encuentre: "Jules se ha entrenado bien y esperaremos a ver cómo está tras la sesión. Si está, jugará".Respecto a la línea defensiva, ha asegurado que el equipo cambia cada semana por muchos factores: "Estaría bien jugar con el mismo once, pero tenemos muchos jugadores, lesiones y partidos. Y a veces hay que cambiar. No es posible jugar con los mismos con 60 partidos".Sobre el Clásico, Sorg ha mantenido que "estos partidos siempre son 50/50". "Si el equipo muestra su mejor versión, ganará. Es simple", ha remarcado.