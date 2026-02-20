Aviones de EEUU escoltan a varios aparatos de Rusia detectados cerca de Alaska

Archivo - Dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-27 rusos son interceptados por aviones de Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Tsgt. Donald Hudson/U.S. Air

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) ha anunciado este viernes que detectó y escoltó a varios aviones rusos detectados en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) del estado estadounidense de Alaska, si bien afirmado que en todo momento permanecieron en espacio aéreo internacional y "no supusieron una amenaza".

Así, ha apuntado en un comunicado que "el NORAD detectó y siguió el 19 de febrero a dos Tu-95S, dos Su-35S y un A-50 que operan en la ADIZ de Alaska", tras lo que desplegó en la zona "dos F-16S, dos F-35S, un E-3 y cuatro KC-135S para interceptar, identificar y escoltar a los aparatos hasta que salieron de la ADIZ de Alaska".

"Las aeronaves militares rusas permanecieron en espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano estadounidense ni canadiense", ha recalcado el organismo --integrado por Estados Unidos y Canadá--, antes de hacer hincapié en que "esta actividad rusa en la ADIZ de Alaska tiene lugar con regularidad y no se considera una amenaza".

"El NORAD emplea una red de defensa por capas compuesta por satélites, radares terrestres y aéreos, y aviones de combate para detectar y rastrear aeronaves e informar sobre las acciones apropiadas", ha recordado, al tiempo que ha añadido que "sigue preparado para emplear diversas opciones de respuesta en defensa de América del Norte".

Estas zonas de identificación de defensa aérea, declaradas de forma unilateral, no están definidas por un tratado internacional y son parte de los esfuerzos de algunos países por identificar y localizar aparatos de otros países bajo argumentos de seguridad nacional.

Estados Unidos y otros países del mundo han anunciado la existencia de estas zonas cubriendo partes de su espacio aéreo o incluso más allá, sin que se generen obligaciones internacionales para los países cuyos aparatos las sobrevuelen, más allá de posibles tensiones por la falta de notificación previa.