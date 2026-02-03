María Pérez: "No estoy para hacer historia, estoy para superarme a mí misma"

La atleta española María Pérez, campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha, no esconde la marcha ha logrado estar "bien valorada" en España gracias al "respeto" que se han ganado en los últimos años "a base de resultados" como sus cuatro oros mundiales y su oro y su plata olímpicas pese a ser "el patito feo del atletismo", mientras que tiene claro que su misión no es "hacer historia" sino superarse a sí misma y "encontrar esa motivación y esos retos diferentes". "Hemos sido el patito feo, pero cuando han llegado las grandes citas, el patito feo es el que más medallas ha sacado. No hay que contar solo las medallas, en Tokyo 2020 fueron tres cuartos puestos. No todo el mundo puede decir tener tres cuartos puestos. Yo creo que hemos sido la más maltratada dentro del atletismo", subrayó Pérez en una entrevista a Europa Press como una de las embajadoras de 'Iberdrola', donde recuerda que los marchadores han sido "los deportistas que más" se han tenido que "adaptar en los últimos años para conseguir grandes éxitos".