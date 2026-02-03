Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes" y preactiva a la UME

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (d) junto al consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, (i) durante la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias en la Sede de 112 Emergencias, a - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su comparecencia con motivo de la reunión, en Sevilla, del comité asesor del Plan de Emergencias. Ha anunciado que la primera decisión que se ha tomado es "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días.

Esto significa, según ha añadido, "incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha", como, por ejemplo, preposicionar y preparada para actuar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a la suspensión de las clases presenciales en colegios e institutos, el presidente ha manifestado que se hace la recomendación a las universidades, "que tienen autonomía en la organización de su actividad y serán ellas las que decidan si mañana se imparten clases de manera telemática o presencial".

Las clases en colegios e institutos se van a impartir a distancia, de forma telemática, "ya que nuestros centros cuentan con los medios necesarios para ello", ha indicado.

De momento, las clases no se suspenden en la provincia de Almería, porque ahora mismo, "las condiciones climáticas" no lo recomiendan, ya que no se prevén "fuertes precipitaciones de agua, ni tampoco vientos que pudiesen suponer un peligro", según el presidente, quien ha avisado, no obstante, de que esta provincia estará "en evaluación a lo largo del día de hoy" por si cambiara la situación y también hubiera que suspender clases.

El presidente también ha anunciado que, al igual que las clases, se suspende para mañana en las siete provincias afectadas, la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.

