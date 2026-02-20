Matías Almeyda cree “injusta” la sanción, pide disculpas y está abierto a aceptarlas

Sevilla, 20 de febrero de 2026. El técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha hablado tras ser sancionado con siete encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de la tarjeta roja recibida el pasado sábado ante el Deportivo Alavés en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26, y ha considerado "injusta" la sanción, aunque ha opinado que no cree que el arbitraje esté en su contra por lo que ha pedido disculpas pero también está abierto a aceptarlas.