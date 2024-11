Núria Castán y su episodio con un alud: "Me costó asimilar que estaba viva"

La 'rider' española Núria Castán no olvida que, cuando quedó sepultada bajo un alud de 250 metros durante unos diez minutos, pensó que era su "último día" e incluso se despidió en sus pensamientos, pero celebra que la vida le dio una "oportunidad" que le costó "asimilar", al mismo tiempo que aceptó su rol de pionera en el 'freeride', aunque "cuesta hacer que sea un deporte visible" porque las puertas están "bien cerradas". "El peor miedo que tiene un 'freerider' es que te pille un alud, porque eso es uno de los factores, aparte de tus capacidades o habilidades en la montaña, que hay que tener en cuenta, siempre puede estar la posibilidad. Y a mí me ha pasado, he sobrevivido, porque desafortunadamente tengo amigos que ya no están por este motivo, y que no pueden hablar. Yo estoy contenta de estar viva, de hablar de esto", ha recordado la catalana.