Publicado 11/01/2026 12:14:18 +01:00CET

El Parque Lineal del Manzanares acoge la XXV edición de la carrera Trofeo París en Madrid

El Club de Atletismo París ha organizado la vigésimo quinta edición de la carrera Trofeo París que ha tenido lugar en el Parque Lineal del Manzanares en Madrid. Cientos de corredores han participado en este evento deportivo de gran tradición para comenzar el año con el propósito de hacer ejercicio. La prueba ha consistido en dos recorridos de 5 y 10 kilómetros respectivamente, y un posterior recorrido adaptado a todos los menores de edad que quisieran participar. El portavoz de la organización, Miguel Ángel Palacios, ha destacado que el atletismo tiene "beneficios físicos y sociales" en las personas.

