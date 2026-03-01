Patri Guijarro: "Cuando miro a Clara y Vicky me digo 'qué buenas son'"

Madrid, 1 de marzo de 2026. La centrocampista de la selección española Patri Guijarro celebra estar de nuevo con la campeona del mundo para afrontar "un periodo diferente" con la fase de clasificación para el Mundial de 2027 en una concentración donde disfruta de algunas de las jóvenes con las que comparte zona del campo como sus compañeras en el FC Barcelona Clara Serrajordi y Vicky López, a las que elogios y con las que constata ver "cómo ha evolucionado esto", mientras que tiene claro que es "muy autoexigente" consigo mismo porque es la base para "poder mejorar" y que le halaga que la consideren la mejor del mundo en su posición.