Pere Romeu: "Estoy convencido que seguirán viniendo años llenos de éxitos"

Barcelona, 24 de mayo de 2026. El entrenador del FC Barcelona femenino, Pere Romeu, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a sus futbolistas, a todo su staff técnico y a los 4000 seguidores culers que han llenado en la tarde de este domingo la avenida Maria Cristina de la ciudad condal para celebrar junto a sus ídolos una temporada perfecta en la que se han ganado todos los títulos disponibles. Romeu se ha mostrado convencido de que "seguirán viniendo años llenos de éxitos" y ha querido agradecer a la junta directiva "por permitir que un culé sea entrenador de este equipo". También se ha querido dirigir a la afición azulgrana el presidente en funciones del club, Rafa Yuste, que ha cantado a pleno pulmón el himno del Barça.