Rafa Nadal jugará el Conde de Godó

El tenista español Rafa Nadal disputará finalmente el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, un torneo que se disputa sobre tierra batida y de categoría ATP 500, después de completar una última semana "positiva" de entrenamientos. "He podido venir aquí, un poco de decisión de último momento. La verdad es que no había venido antes porque tampoco sabía muy bien si iba a jugar o no. Pero, dentro de lo que cabe, la semana ha sido positiva de entrenamientos y mañana voy a estar en pista", ha anunciado.