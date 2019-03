Sainz: "Como no confíe yo en mi equipo no confía nadie"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha lanzado un mensaje de confianza en su equipo de cara al inminente comienzo del Mundial de Fórmula 1, ya que ha "sabido reaccionar a un año difícil para fichar a gente nueva y empezar un poco desde cero", pero ha recalcado la igualdad que existe en la zona media de la parrilla subrayando que "hacer Q3 y puntuar en Melbourne sería un inicio de ensueño". "Es mi equipo, como no confíe yo en mi equipo no confía nadie. Me gusta lo que estoy viendo en la fábrica y cómo afronta el equipo los desafíos que se nos van poniendo por delante. El equipo ha sabido reaccionar a un año difícil para fichar a gente nueva y empezar un poco desde cero", valoró Sainz en una entrevista concedida a Europa Press.