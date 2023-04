El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado este miércoles tras la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga en Madrid, que su homólogo del FC Barcelona, Joan Laporta, "no ha aclarado nada" y ha calificado de "'inentendible'" el pago al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, remarcando que LaLiga "no puede mirar a otro lado" en casos como este.(Fuente: Imágenes Cedidas)

