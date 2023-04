El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recalcó este miércoles que no ve "causa y efecto" en que las recientes críticas de varios clubes sobre las actuaciones arbitrales hayan servido para aumentar la presión y la agresividad sobre los colegiados, y dejó claro que no existe "una campaña orquestada" contra este colectivo, cuyas competencias no quiere para su organismo, pero sí que preferiría que las llevase una "empresa mercantil" sin dar de lado a la RFEF.