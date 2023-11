Toni Bou: "Para un deportista la confianza es la parte más importante"

El piloto español de X-Trial Toni Bou, con 34 títulos mundiales al aire libre e 'indoor' en su palmarés, asegura que no se siente un referente, a pesar de haber superado todo lo que podía llegar a imaginar. El piloto de Piera, de 37 años, mantuvo en 2023 el cetro de Campeón del Mundo de X-Trial, revalidando este sábado su título mundial de trial 'indoor' en la cita de Madrid, logrando así su decimoséptimo entorchado bajo techo y 34º en total. Un palmarés al alcance de muy pocos, para el que es clave tener "confianza", después de "tantas victorias". "Es la parte más importante. Saber lo que quieres, tener claro lo que buscas, porque a veces cuando te pierdes y no tienes muy claro el camino, poder mirar hacia atrás, recordar momentos y sensaciones te da esa confianza. Eso en mi carrera lo hemos conseguido muchos años y me ayuda mucho en los momentos complicados", celebró el catalán, que domina el Mundial desde 2007.