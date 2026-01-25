Puente afirma que el carril donde descarriló el tren Iryo es nuevo, fabricado en 2023 e instalado en 2025 - ÓSCAR PUENTE - X

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado este domingo que el carril roto por el que se produce el descarrilamiento del Iryo en Adamuz es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023 e instalado durante mayo y junio de 2025.

Puente concreta en un mensaje en su cuenta de X que el carril tiene el número 312592Y101 y un peso de 60 kg y acompaña esta información de varias fotografías y la nota de envío del carril por parte de ArcelorMittal.

El ministro responde de esta forma a una información que publica este domingo el diario 'El Mundo' en la que se afirma que el punto de la vía en el que el pasado domingo empezó a descarrilar el Iryo 6189 a la altura de Adamuz, en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía, es un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989.

"De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación", indica Puente.

El ministro asegura que "el carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo", en concreto el número 312592Y101, fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025.

"¡DEJEN DE DESINFORMAR! Y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades", concluye Puente.