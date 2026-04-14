El trofeo de la Copa del Rey llega a Sevilla en días previos a la celebración de la gran final

Sevilla, 14 de abril de 2026. El director regional de Mapfre en Andalucía oeste, José María Romero, ha explicado que el trofeo de la Copa del Rey Mapfre, socio-patrocinador de la competición, ha llegado en la mañana de este martes, 14 de abril, a Sevilla, ciudad que acogerá este sábado a las 21,00 horas el esperado encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián que marcará la final del torneo y se celebrará en el estadio de La Cartuja y ha añadido que "acoger el trofeo oficial aquí, en la sede de Mapfre, nos permite a todos, empleados y colaboradores, sentirnos aún más conectados con el fútbol español".