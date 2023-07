Víctor Francos: "No hubo voluntad de acuerdo entre RFEF y Liga F, la resolución es equilibrada"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, lamentó que "no hubo voluntad de acuerdo" entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga F para el marco regulador para la temporada 2023-24, y que la resolución que adoptó fue "equilibrada" y "no a favor de nadie"."No ha habido voluntad de acuerdo. El Gobierno lo que debe hacer es tomar las decisiones que están dentro de sus obligaciones. Yo no adopto una resolución en la que determino los temas porque sea mi voluntad. Les insistimos a ambas partes para que acuerden y no lo hacen. Las razones se las debe preguntar a ellos porque nosotros no somos parte de ese acuerdo", manifestó en una entrevista a Europa Press.

Más información París