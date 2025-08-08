El 061 atendió 176 situaciones de ahogamiento en Andalucía, la mayoría a hombres, durante 2024

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha confirmado este viernes que, durante el año pasado, atendió un total de 176 asistencias para personas que se encontraban en "dificultades por ahogamiento". La edad media de las personas atendidas fue de 37 años, siendo la mayoría de afectados, un 72%, hombres.En este sentido, una médico del 061 María de los Ángeles Torres, en declaraciones a Europa Press, ha recomendado que, antes de que lleguen los equipos de emergencia, cuando hay una situación de ahogamiento, se debe "empezar con las maniobras de compresión torácica, uniendo las dos manos en el esternón y comprimiendo unas cien veces por minuto, siempre con la víctima boca arriba".