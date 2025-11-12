150 alumnos aprenden "el ordeño" del olivar en el XV Encuentro Intergeneracional de la Aceituna

La directora del Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca de los Barros (Badajoz), María José Fernández, ha explicado que un total de 150 escolares han participado en la XV edición del Encuentro Intergeneracional de Recogida y Aderezo de Aceituna, celebrado hoy en la localidad.Así, Fernández ha señalado que los niños han aprendido la técnica tradicional del "ordeño" del olivar, recogiendo las aceitunas con las manos, de "una a una", como se hacía antiguamente. Además, han conocido los procesos de aderezo y machado, gracias a la colaboración de personas mayores que han compartido con ellos sus conocimientos y experiencias.