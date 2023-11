Unas 150 personas protestan contra la amnistía ante la Facultad de Derecho de la UB de Barcelona

Unas 150 personas se han concentrado este martes ante la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB) para protestar en contra de la amnistía.Sobre las 12 se ha iniciado la concentración, organizada por los colectivos S'Ha Acabat, Revuelta, Adelante, Españoles en pie, Estudiantes pel Canvi y Los de Artós.Han levantado dos pancartas con los lemas 'España no se vende, nuestro futuro tampoco' y 'Revuelta contra el separatismo', además de varias banderas de Revuelta y otra con el lema 'Viva la unidad de España'.Con la ayuda de megáfonos y un tambor, han gritado 'No nos mires, únete', 'España no se vende, España se defiende', 'Puigdemont es español' y 'Puigdemont a prisión'.Sobre las 12.13 han llegado el líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, y el diputado de este mismo partido, Alberto Tarradas, y se han colocado detrás de las pancartas para apoyar la concentración, que ha acabado sobre las 12.30.