1500 personas salen a las calles de Barcelona para manifestarse contra el racismo y el fascismo

Barcelona, 28 de marzo de 2026. 1500 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado esta tarde en el centro de Barcelona para protestar en contra del racismo y del crecimiento de la extrema derecha. La protesta, encabezada con el lema 'Paremos el fascismo y el racismo. Nosotros somos más. Derechos para todos", ha contado con la participación de más de 160 entidades de la sociedad civil catalana. La marcha ha sido organizada por la plataforma 'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme' (UCFR). Iolanda Maurici, miembro de la asociación, ha lamentado que el Parlament haya aprovado esta misma semana una normativa de deportación "que es igual que la de Trump" y ha reclamado la necesidad de salir a la calle ante "la escalada y el auge de la extrema derecha".