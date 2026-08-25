Publicado 25/08/2026 15:30:09 +02:00CET

150.000 kilos de tomate preparados para la Tomatina 2026

Valencia, 25 de agosto de 2026. El concejal de La Tomatina, Sergio Galarza, señalaba, en la previa de La Tomatina 2026, que este año habrá 150.000 kilos de tomates, 30.000 más respecto a la edición pasada, que fueron 120.000 kilos. La localidad valenciana de Buñol se prepara para su día grande con todos los tomates preparados, de variedad pera, procedentes de Badajoz, y con miles de personas de todo el mundo: Se esperan australianos, americanos, japoneses, indios. La responsable del departamento de accesibilidad del Ayuntamiento de Buñol, Regina Martínez, explicaba que este año se han implementado medidas de accesibilidad, una zona reservada y un aumento de voluntarios de acompañamiento, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de La Tomatina.