Unas 2.000 personas se manifiestan en contra de la Copa América de Vela en Barcelona

Unas 2.000 personas se han manifestado este domingo en contra de la Copa América de Vela en el litoral de Barcelona para reclamar que no se celebre otro evento de las mismas características en la ciudad, según cifras del Ayuntamiento de Barcelona. Los manifestantes han llevado carteles con mensajes como "Las ciudades no son una mercancía, son para vivir" o "¿Hasta dónde aguantaré?", en alusión a la subida del precio medio de alquiler en la ciudad. En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de la plataforma convocante 'No a la Copa Amèrica', Albert València, ha criticado que eventos como este ejercen aún más presión en los alquiles y ha exigido transparencia: "Nos preocupa mucho este mal uso del dinero público para este tipo de acontecimientos y no para garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad".