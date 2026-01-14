2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, según Copernicus

2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, solo ligeramente (0,01°C) más frío que 2023 y 0,13°C más frío que 2024, año que sigue coronando la serie. La temperatura media de 2025 fue de 14,97°C, un total de 0,59°C por encima de la media de 1991-2020 y de 0,13°C por debajo de 2024. Estas han sido algunas de las conclusiones de 'Aspectos destacados del clima global', el informe que este miércoles publica por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés), que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) en nombre de la Comisión Europea. (Fuente: ebs y Europa Press)