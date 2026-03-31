Publicado 31/03/2026 15:41:48 +02:00CET

204.342 denuncias por violencia sobre la mujer en 2025, el 71,61% presentadas por víctimas

Madrid, 31 de marzo de 2026. Los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 204.342 denuncias, un 2,64 % más que en el año anterior, mientras que el número de mujeres víctimas, que fue de 185.188, se mantuvo en cifras muy similares a 2024, con un leve aumento situado en el 0,70 por ciento. Once de cada cien mujeres víctimas (el 11,33 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración. (Fuente: CGPJ/Comisión Europea/Ministerio de Igualdad)