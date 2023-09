2.126 familias pagarán comedor escolar al precio negociado por la Consejería de Educación

En su visita al CEIP Dulce Chacón, de Cáceres, con motivo del inicio del curso escolar, la Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha asegurado que "nadie se va a quedar sin comedor, porque es muy importante la conciliación de la vida laboral y familiar, pero tal como estaban establecidos en el presupuesto de la Consejería, gratis no pueden ser para todos". "Si no los llevan, es porque no tienen necesidad ni económica ni de conciliación laboral", ha añadido.