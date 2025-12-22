El 25.508, segundo cuarto premio, deja cuatro millones de euros en Ubrique (Cádiz)

El propietario de un bar de la localidad gaditana de Ubrique agraciado con el segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el número 25.508 dotado con 200.000 euros a la serie, ha explicado que el número lo cogieron hace unos cinco o seis años al coincidir con la fecha en que abrieron este establecimiento hostelero y ha añadido que los décimos han estado muy repartidos entre familiares, amigos y clientes, por lo que se ha mostrado "muy contento y muy nervioso"; además ha contado que se ha enterado de que les había tocado este premio porque el teléfono ha empezado a sonar "como un loco".