Unos 300.000 alumnos se presentarán a la Selectividad en España: Los madrileños, los primeros

Madrid, 31 de mayo de 2026. La Prueba de Acceso a la Universidad arranca este lunes 1 de junio en Madrid, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas celebrarán la convocatoria ordinaria entre el 2 y el 4 de junio, a excepción de Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y la propia capital. En total, cerca de 300.000 estudiantes de toda España se examinarán estos días. Para superar las pruebas con éxito, los docentes coinciden en que la clave principal radica en mantener los pies en la tierra y conocer las propias capacidades.