El 41.716, el séptimo quinto premio, llega a Madrid y Arganda del Rey con 8,5 millones

El número 41.716, agraciado con el séptimo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha llegado a la ciudad de Madrid, con 82 series, y Arganda del Rey, con 60 series, repartiendo un total de 8,52 millones de euros. El número fue cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla. En concreto, ha caído 80 series en la administración 240 situada en el número 145 de la Avenida de la Albufera, en el distrito de Puente de Vallecas, con 4,8 millones de euros.