El 45% de los españoles considera que las mujeres parten en desventaja a la hora de emprender

Madrid, 27 de febrero de 2026. El 45% de los españoles opina que las mujeres parten en desventaja a la hora de empezar un negocio. Así se desprende de un estudio llevado a cabo por Mastercard sobre las barreras, retos y oportunidades del emprendimiento femenino. Los resultados del estudio se han presentado en el marco de la I edición de los Premios "MasterWomen: emprendimiento femenino, legado y futuro", una iniciativa de Mastercard en colaboración con la Asociación Española de Mujeres Empresarias diseñada para visibilizar a emprendedoras poco reconocidas de toda España. El acto ha contado con la presencia de la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel. La dificultad para conciliar la vida profesional con las responsabilidades familiares es el freno principal que se encuentran las mujeres emprendedoras, según el 59% de los encuestados, una cifra que se dispara casi al 68% si se pregunta directamente a las mujeres. La ganadora del premio ha recibido 6.000 euros y las finalistas 3.000 euros para invertir en el desarrollo y digitalización de sus negocios. En un contexto marcado por la transformación digital, las mujeres emprendedoras se consolidan como agentes clave del crecimiento, la innovación y el cambio social.