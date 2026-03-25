El 46% de las CC. AA. no disponen de recursos suficientes para el cribado de colon

Madrid, 25 de marzo de 2026. La Asociación Española Contra el Cáncer y la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, han presentado los resultados provisionales del informe cualitativo sobre los programas de cribado de cáncer de colon en España. El 46% de las CC.AA. dicen no disponer de recursos suficientes para realizar el cribado de colon de manera efectiva. Este informe tiene el objetivo de poder disminuir potenciales crisis en los programas de cribado, o incluso evitarlas, ya que permiten mejorar estos programas, así como identificar áreas de mejora en sistemas de información y garantía de calidad. Los expertos coinciden que el cáncer de colon es el tumor con mayor incidencia en España y 9 de cada 10 personas sobrevivirían si se les detectara en fase localizada. Los datos provisionales demuestran la importancia de estos programas para ofrecer a las CC. AA. la metodología necesaria que les permita cumplir el 100% de los criterios esenciales de los programas de cribado con el objetivo de salvar vidas.