Unos 500 estudiantes cortan la Gran Via de Barcelona contra el "genocidio" en Palestina

Unos 500 estudiantes cortan este miércoles el tráfico en la Gran Via de Barcelona desde las 12.30 horas en protesta por el "genocidio" en Palestina y para pedir que al Gobierno romper relaciones con Israel. Convocados por Acampada per Palestina UB, el SEPC y Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí, se han concentrado a las 12 horas en la plaza Universitat y han iniciado una marcha cortando la Gran Via, en el marco de la huelga estudiantil este mismo miércoles por Palestina. Han cantado lemas como 'Las tierras robadas serán recuperadas', 'No es una guerra, es un genocidio', 'Estado sionista, Estado terrorista' y llevaban una pancarta en la que se lee 'Fuera las fuerzas de ocupación sionistas, abajo el gobierno fascista de Netanyahu'.

